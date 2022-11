Die ersten Energiespeicher-Ladegeräte von XCharge sollen in Hamburg ankommen

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die erste DC Ladestation mit

Energiespeicher, Net Zero Series (NZS), von XCharge soll vor Weihnachten in

Hamburg ankommen und wird danach, nur sechs Monate nach der offiziellen

Markteinführung, an Endkunden in Europa ausgeliefert. Die neue Fertigungslinie

integriert DC Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVs) mit

Energiespeicherlösungen, die darauf abzielen, Baukosten zu senken, die

Netzstabilität zu verbessern und eine kontinuierliche Stromversorgung während

eines vorübergehenden Stromausfalls zu gewährleisten.



Mit einer Akkukapazität von 233 kWh (erweiterbar auf 466 kWh) und einer Leistung

von bis zu 210 kW für die parallele Aufladung von bis zu zwei Fahrzeugen in

weniger als 30 Minuten bietet die NZS ein innovatives einziehbares

Kabelmanagementsystem, 4G-Kommunikation, ein neues modulares Upgrade und ein

intelligentes Energiemanagementsystem, um die Zuverlässigkeit der

Energieversorgung in Europa voranzutreiben.