TYAN präsentiert auf der SC22 neue HPC-Plattformen betrieben von skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation

Dallas (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Entwickler von

Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology

Corporation, bringt seine neuen Serverplattformen, betrieben mit skalierbaren

Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation, auf den Markt. Sie sind optimiert für

die Märkte High-Performance-Computing (HPC) und Speicher und werden vom

Unternehmen auf der SC22, vom 14. bis 17. November, an Stand Nr. 2000 im Kay

Bailey Hutchison Convention Center Dallas präsentiert.



"Die größere Verfügbarkeit neuer Technologien wie den skalierbaren Intel

Xeon-Prozessoren der 4. Generation treibt die Veränderungen in der

HPC-Landschaft weiter voran", sagte Danny Hsu, Vice President der

Geschäftseinheit Serverinfrastruktur der MiTAC Computing Technology Corporation.

"Die Fortschritte in der Chip-Technologie in Verbindung mit dem Aufstieg des

Cloud-Computings haben für kleinere Unternehmen ein hohes Maß an Rechenleistung

in Reichweite gebracht. HPC ist jetzt erschwinglich und für eine neue

Benutzergeneration zugänglich."