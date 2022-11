Der Aufruf zum Handeln kommt von den Jugendbotschaftern der Globalen Allianz der Universitäten für das Klima (GAUC), die einen offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs auf der Veranstaltung „Climate X" auf der COP27 in Sharm el Sheikh, Ägypten, veröffentlicht haben. Die Veranstaltung fand am 9. November, Finance Day, im China Pavillon statt und brachte GAUC-Mitglieder mit weltweit führenden Vertretern des Klimaschutzes zusammen, darunter Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für den Klimawandel; Chrysoula Zacharopoulou, französische Staatssekretärin für Entwicklung, Frankophonie und internationale Partnerschaften; Inger Andersen, Executive Director, UNEP; Nick Stern, Vorsitzender des Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE und Elizabeth Yee, Executive Vice President, The Rockefeller Foundation.

Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für den Klimawandel, betonte, wie wichtig es sei, dass die Jugend zu einem synergetischen Ansatz zur Lösung des Klimaproblems beiträgt: „Die Verknüpfung von Lösungen für den Klimawandel mit anderen SDG-Zielen ist der Schlüssel zur grünen Revolution der Menschheit, das ist der Geist von „Climate X". Jetzt ist es an der Zeit, mehr junge Menschen dazu zu ermutigen, sich dieser Bewegung anzuschließen und innovative Lösungen vorzuschlagen."

Während der Veranstaltung stellten Jugendbotschafter des GAUC im Namen von Schülern aus sechs Kontinenten einen Brief an die führenden Politiker der Welt vor, in dem sie auf die Notwendigkeit hinwiesen, die Fähigkeiten und den Antrieb junger Menschen für dringende Klimaschutzmaßnahmen zu nutzen. Yenziwe Mbuyasa, GAUCs Global Youth Ambassador von der Universität Stellenbosch, sagte: „Die globale Jugend hat ein starkes Interesse an Klimaschutzmaßnahmen, um der Welt zu helfen, und ist bereit, ihre Leidenschaft, ihr Wissen, ihren Intellekt und ihr Handeln einzubringen, um unseren Planeten für eine nachhaltige Zukunft zu schützen."