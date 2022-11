Energy and Water Development Corp. beauftragt CORE IR für Investor Relations und Aktionärskommunikation

Die Arbeit von CORE IR wird darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad von EAWD zu erhöhen und institutionellen und privaten Anlegern das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategien des Unternehmens näher zu bringen. CORE IR, ein Boutique-Unternehmen für Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit sowie strategische Beratung, ist darauf spezialisiert, die effektivsten Investitions-, Wachstums- und Engagementstrategien für kleine bis mittelgroße börsennotierte und private Unternehmen durch einen integrierten Ansatz für Beziehungsaufbau und Unternehmenskommunikation zu entwickeln.

„Wir glauben, dass die umfassende Erfahrung von CORE IR in den Märkten, in denen wir aktiv sind, in Kombination mit dem praktischen, integrierten Kommunikationsansatz der Firma dazu beitragen wird, ein Bewusstsein für unser einzigartiges Angebot und das Wertversprechen eines Unternehmens zu schaffen, das sich für nachhaltige Lösungen für den Planeten einsetzt“, sagt Irma Velazquez, MSc, CEO von EAWD.

„CORE IR ist ein idealer Partner für EAWD, und wir sind begeistert über die Möglichkeit, mit dem Management zusammenzuarbeiten und unseren integrierten Ansatz umzusetzen, um das Unternehmen beim Ausbau seiner Strategien für Öffentlichkeitsarbeit und Engagement zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, das Marktbewusstsein und das Engagement bei den Investoren zu erhöhen und das Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen“, fügt Scott Gordon, President von CORE IR, hinzu.

Über CORE IR

CORE IR hat seinen Hauptsitz in Garden City (New York) und besteht aus erfahrenen Markt- und Branchenexperten mit Fachkenntnissen in den Bereichen Investor Relations für Institutionen und Privatanlegern sowie integrierte Unternehmenskommunikation und Kapitalmarktberatung. CORE IR bietet eigens entwickelte, integrierte Lösungen für Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit an, die kleinen bis mittelgroßen Unternehmen ein gezieltes Engagement ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coreir.com.