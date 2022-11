S&P 500 nimmt Kurs auf 50er-EMA im Wochenchart bei 4.050 Punkten

Der S&P 500 nimmt damit Kurs auf den 50er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.050 Punkten. Der 50er-EMA bildet zudem einen wichtigen Widerstandsbereich. Nur kurz darüber befindet sich im Bereich von 4.100/4.120 Punkten die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart der nächste massive Widerstand.

In diesem Bereich ist der S&P 500 in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt. Möglicherweise wird der S&P 500 auch diesmal in diesem Bereich ein Verlaufshoch bilden und in Folge wieder absacken. Darauf deutet auch der Fear & Greed-Index von CNN Business hin, der aktuell im Bereich Greed notiert. Der Index hat noch etwas Luft nach oben, zeigt aber bereits die überhitzte Lage im S&P 500 an.