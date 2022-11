Es wird knallen an der Wall Street: es tobt ein Kampf zwischen Bullen und Bären vor allem bei den immer wichtiger werdenden Optionen - hier wurden am Freitag und in der letzten Woche Wetten in noch nie dagewesenem Volumen abgeschlossen. Wenn sich die Indizes der Wall Street nun klar für eine Richtung entscheiden, dann wird es für die Verlierer dieser gigantischen Wetten schmerzhaft! Daher sind in dieser Woche starke Bewegungen zu erwarten vor dem kleinen Verfall am Freitag. Ein Kampf scheint auch innerhalb der Fed zu toben: da ist auf der einen Seite Fed-Chef (und Republikner!) Powell, dessen engster Vertrauter innerhalb der Notenbank Waller klar machte, dass weitere Anstieg der Aktienmärkte unerwünscht seien aufgrund der Lockerung der Finanzkonditionen. Auf der anderen Seite die Demokratin und Fed-Vize-Chefin Brainard, die sich heute ziemlich dovish geäußert hat..

Hinweise aus Video:

