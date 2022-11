Hisense startet seine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM)-Kampagne "Perfect Match Tour" mit der Fußballlegende Kaká

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Während der letzte Countdown für die FIFA

Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) beginnt, wird Hisense zusammen mit der

brasilianischen Fußballlegende Kaká die Kampagne "Perfect Match Tour" in Katar

starten, mit dem Ziel, Fußballfans weltweit zu begeistern und das Markenimage

von Hisense mittels Fußball und Sportsgeist aufzubauen.



Von November bis Dezember findet die "Perfect Match Tour" von Hisense an einigen

Sehenswürdigkeiten in Dubai und Doha statt. Kaká wird sich an jedem Stopp

interessanten Herausforderungen rund um Fußball stellen und mit den Fans vor Ort

interagieren, um die Teilnehmer weiter zu begeistern.





Die Energie internationaler Fußballfans kanalisierenDie "Perfect Match Tour" von Hisense ist eine All-inclusive-Kampagne, diespannende Events sowohl vor Ort als auch in den sozialen Medien bietet. Fans,die an den Aktivitäten vor Ort in Katar teilnehmen, hätten die Möglichkeit, Kakápersönlich zu treffen und Seite an Seite mit der brasilianischen Fußballlegendezu spielen, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. "Perfect Match Tour"bietet außerdem alles, vom audiovisuellen Raum bis hin zur virtuellen Realität,was es Verbrauchern ermöglicht, die neuesten Lösungen der Marke aus erster Handzu erfahren.Darüber hinaus können sich die Fans der Kampagne online anschließen und anAktivitäten teilnehmen, die über die offiziellen Social-Media-Konten von Hisenseinitiiert wurden, um exklusive Preise zu gewinnen und die Begeisterung mitFußballfans auf der ganzen Welt zu teilen.Ein authentischer Ausblick auf die neuesten Lösungen von HisenseDie Kampagne wird auch maßgeschneiderte TV-Programme von Hisense für die FIFAFussball-Weltmeisterschaft 2022(TM) präsentieren, die Highlights während dergesamten Kampagne sein sollen.Eines der charakteristischen Produkte von Hisense, das in der Kampagne einenfesten Platz einnehmen wird, ist der ULED-TV U7. Zu den wichtigsten Merkmalendes Standardgeräts für die Übertragung von Top-Sportereignissen gehört derintegrierte, professionell kalibrierte Sportmodus, der die Bildleistungautomatisch optimiert. Das verfeinerte Bild reduziert das Risiko von Ruckeln undFlattern und bietet dem Zuschauer lebendige Farben und extrem flüssigeBewegungen. Wenn der Sportmodus aktiviert ist, wird jeder aufregende Moment desSpiels in einer immersiven Art und Weise dargestellt, von fantastischen Pässenund unglaublichen Fähigkeiten der Spieler bis zu den Gesängen undAnfeuerungsrufen der Fans des jeweiligen Landes.In den letzten zehn Jahren hat Hisense seine Vorreiterposition in derULED-Branche gefestigt. Von Januar bis Oktober 2022 stieg das Umsatzvolumen derULED-TV-Serie von Hisense im Vergleich zum Vorjahr um 40 % in Kanada, Mexiko,Südafrika, Indien und vielen anderen wichtigen Märkten.Eine weitere revolutionäre Display-Technologie von Hisense, die in der Kampagnevorgestellt wird, ist seine Laser-TV-Serie. Dank derTri-Chroma-Lasertechnologie, des hochentwickelten DLP-Display-Systems, einesultragroßen 100-Zoll-oder 120-Zoll-Bildschirms sowie eines leistungsstarkenSoundsystems bietet die Laser-TV-Serie ein noch intensiveres Erlebnis,unglaublich realistische Farben und einen göttlichen Klang.Ein unvergleichliches Fernseherlebnis mit modernster Technologie zu schaffen,gehörte schon immer zu einem der ursprünglichen Ziele von Hisense. Die "PerfectMatch Tour" wird es Fußballfans und Verbrauchern ermöglichen, ein aufregenderesFIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM)-Erlebnis mit Hisense-Technologie zu haben.