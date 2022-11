Ob die Fed schon im Dezember auf eine 50-Basispunkte-Erhöhung herunterfährt - wovon die meisten Wall Street Analysten derzeit ausgehen - dazu machte Brainard keine Angaben. Sie betonte aber, dass man noch "zusätzliche Arbeit" vor sich habe, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Auf einer Veranstaltung des Nachrichtensenders Bloomberg erklärte die Fed-Vizepräsidentin Lael Brainard am Montag, dass es "bald" an der Zeit sein könnte, um die Schlagzahl bei den Zinserhöhungen zu verlangsamen.

Zuvor hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller versucht die Markteuphorie zu bremsen. Anstatt der Höhe der Zinsschritte sollten Anleger den Blick besser auf das angepeilte Zinsziel der Fed legen. Kleinere Zinsschritte bedeuteten keinen Lockern der Strategie.

Überraschend positive Inflationsdaten hatten in der vergangenen Woche eine Erleicherungsrallye an den Aktienmärkten ausgelöst. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck in den USA stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, schrieben die Strategen der US-Bank JPMorgan.

Markus Reinwand von der Helaba glaubt, dass der Markt das Tal möglicherweise durchschritten hat. "Unserer Ansicht nach stehen die Chancen gut, dass es sich nicht wieder lediglich um eine sogenannte Bärenmarktrallye, sondern um den Auftakt zu einer nachhaltigen Erholung der Notierungen handelt. Das Ende der Fahnenstange wäre in diesem Fall mit dem jüngsten Kursanstieg noch längst nicht erreicht", schreibt Reinwand in einem Marktkommentar.

Mit Blick auf den künftigen Fed-Kurs erklärte Jake Schurmeier, Portfoliomanager bei Harbor Capital Advisors, gegenüber Bloomberg: "Ich denke, Brainards Kommentare unterstreichen die Unsicherheit des weiteren Weges und die Datenabhängigkeit der Entscheidung. Sie wollen nicht, dass ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen mit einer weniger restriktiven Politik verwechselt wird."

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion