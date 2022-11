Acquion beginnt mit der Produktion von Kollagen und Gelatine mit dem höchsten Reinheitsgrad und Eiweißgehalt auf dem Markt

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) - Der junge Unternehmer Andre Albuquerque, der es

dank des Erfolgs von Suplax mit Nahrungsergänzungsmitteln und Nutrazeutika auf

die "Forbes Under 30"-Liste geschafft hat, steht an der Spitze des neuen

Unternehmens Acquion Food Tech, das im November den Betrieb aufnimmt.



Die Investition kann in den nächsten 48 Monaten bis zu 250 Millionen R$

erreichen. Der Schwerpunkt wird dabei auf der schrittweisen Erhöhung der

Produktionskapazität, neuen Produkten und neuen Werken auf der ganzen Welt

liegen.