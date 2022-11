EZRA und LHH definieren das Executive Coaching mit der Einführung von EZRAx neu

NEW YORK, 14. November 2022 /PRNewswire/ -- EZRA, ein führender virtueller Coaching-Anbieter, der von LHH, dem erstklassigen Unternehmen für Talentlösungen betrieben wird, gab bekannt, dass er nun alle LHH Coaching-Services für Führungskräfte über seine neue Executive Coaching-Plattform EZRAx erbringen wird. Dieser Schritt ermöglicht es, den Zugang zu erstklassigem, individuellem Leadership-Coaching in Echtzeit anzupassen.

LHH, eine globale Geschäftseinheit der Adecco Group und führender Anbieter von Talentlösungen wird in Zukunft seine Coaching-Services für Führungskräfte virtuell über EZRAx anbieten.

EZRA wurde 2019 als Inkubator im LHH-Ökosystem gegründet und wurde geschaffen, um Coaching über die Führungsebene hinaus zu demokratisieren. Nachdem das ergebnisorientierte Modell von EZRA in den drei Jahren seit seiner Gründung die Anzahl der Sitzungen pro Monat von 12 auf 15.000 steigern konnte, wird es nun das gesamte Executive Coaching, das zuvor von LHH angeboten wurde, durch das moderne High-Touch Coachingerlebnis für Führungskräfte, in der heutigen sich schnell verändernden Landschaft, durchführen.

„Das Geschäftsmodel von LHH liegt im Bereich des Wandels und um Unternehmen auf der ganzen Welt helfen zu können, müssen wir unser Serviceangebot kontinuierlich erneuern und weiterentwickeln. Von Anfang an haben wir an die Mission von EZRA, das Coaching zu demokratisieren, geglaubt, und seit der Einführung von EZRA innerhalb unseres Unternehmens hat sich eindeutig gezeigt, dass sein Modell die Zukunft des professionellen Coachings verkörpert", sagte John Morgan, Präsident von LHH Career Transition & Mobility and Leadership Development.

EZRAx, EZRAS Angebot für Executive Coaching, gehört zu den höchsten Branchenstandards für Coaches, die auf der Plattform aktiv sind, und arbeitet ausschließlich mit ICF Professional Certified Coaches (PCC) zusammen. Das bedeutet, dass sie mindestens 500 Coaching-Stunden absolviert haben, über 5 Jahre Erfahrung im Executive Coaching und 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Branche verfügen und im LHH-Ökosystem praxiserprobt sind. Das perfekt abgestimmte, praktische und auf Metriken basierende Delivery-Model von EZRAx hilft Unternehmen bereits dabei, die Mitarbeiterbindung um 77 %, die Verbleibsquote um 14 %, die Beförderungsquoten um 11 % und die allgemeine Verbesserung der Führungsleistung um 58 % zu steigern.