Yili nimmt an COP27-Podiumsdiskussion über umweltfreundliche Geschäftspraktiken teil

Sharm EL-SHEIKH, Ägypten (ots/PRNewswire) - Die weltweit viel beachtete 27.

Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen

über die Klimaänderung (COP27) wurde in Sharm el-Sheikh, Ägypten, einberufen. Am

8. November veranstaltete das Center for International Knowledge on Development

of China das "Seminar on Clean Energy Development - Accelerating Achievement on

Affordable and Clean Energy (SDG 7)" (Seminar zur Entwicklung sauberer Energie -

Beschleunigung der Umsetzung in Bezug auf bezahlbare und nachhaltige Energie

(SDG 7)) im China Pavillon. Vertreter internationaler Organisationen und

Unternehmen nahmen an Rundtischgesprächen über die jeweiligen

"Umweltfreundlichen Praktiken von Unternehmen und Möglichkeiten in Bezug auf die

Lieferkette für erneuerbare Energien" teil.



Als Vertreter der chinesischen Lebensmittelindustrie wurde Yili zu einem

Online-Seminar eingeladen. Die Geschichte seiner bahnbrechenden

Netto-Null-Kohlenstoff-Milch wurde im Bericht "Sustainable Consumption Report:

Chinese Enterprises' Actions" (Bericht über den nachhaltigen Verbrauch:

Maßnahmen chinesischer Unternehmen) vorgestellt.