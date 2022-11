NSTC vermarktet Taiwans Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich Präzisionsmedizin in Europa und ermöglicht Taiwan damit, auf der MEDICA 2022, der weltweit größten Veranstaltung für den medizinischen Sektor, zu gl&

Taipeh (ots/PRNewswire) - Aufgrund der alternden Bevölkerung und der steigenden

Anforderungen an die Qualität der Gesundheitsversorgung widmet die Welt der

Entwicklung von Präzisionsgesundheits- und intelligenter Gesundheitsversorgung

mehr Aufmerksamkeit. Technologie wird zukünftig eine entscheidende Rolle bei der

Förderung der Gesundheitsbranche spielen. Dementsprechend hat der National

Science and Technology Council (NSTC) in diesem Jahr mit dem Hsinchu Science

Park, dem Central Taiwan Science Park und dem Southern Taiwan Science Park

zusammengearbeitet und ein Delegationsteam für die Teilnahme an der MEDICA

gebildet. Darüber hinaus richtete der Rat den Taiwan Smart Health Pavilion ein,

um Start-ups in Wissenschaft und Forschung zu helfen, sowie 51 Unternehmen,

internationale Investitions- und industrielle Kooperationskanäle zu etablieren,

um ausländisches Kapital anzuziehen. Darüber hinaus nahm das Delegationsteam am

11. MEDICA Start-up-Wettbewerb teil, der es Taiwans modernsten technologischen

Produkten ermöglichte, wichtige europäische biomedizinische Märkte zu erreichen.