SHANGHAI, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Zur Eröffnung der UN-Klimakonferenz COP27 am 6. November im ägyptischen Sharm El-Sheikh mit dem Thema „Leistungen für Menschen und den Planeten" nimmt sich Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), der weltgrößte Hersteller von Hafenmaschinen, der Problematik des Klimawandels durch die Initiative „ZPMC Green Action" an, um der Gesellschaft ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen.

ZPMC hat sich der Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung durch technologische Innovation verschrieben und ist bestrebt, mit grünen, intelligenten Lösungen auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren und grüne Konzepte in den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung zu integrieren, um so die grüne Industriekette zu stärken.