ProSiebenSat.1 erzielt in den ersten neun Monaten 2022 trotz Marktabschwächung einen Umsatz von knapp 3 Mrd Euro

- Konzern bestätigt vorläufige, am 27. Oktober 2022 veröffentlichte Quartalszahlen: In einem zunehmend schwierigen Konjunkturumfeld verringerte sich der Konzernumsatz in Q3 2022 organisch(1) um 9 % auf 920 Mio Euro; in den ersten neun Monaten lag der Konzernumsatz mit 2.929 Mio Euro organisch(1) nahezu stabil auf Vorjahresniveau.

- Auch Ergebnis reflektiert makroökonomische Belastung: Der Konzern erzielte im Q3 2022 ein adjusted EBITDA von 118 Mio Euro (Vorjahr: 162 Mio Euro) und ein adjusted net income von 43 Mio Euro (Vorjahr 58 Mio Euro); im Neunmonatszeitraum verringerte sich das adjusted EBITDA auf 407 Mio Euro (Vorjahr: 470 Mio Euro), das adjusted net income lag mit 153 Mio Euro lediglich 3 % unter Vorjahr (158 Mio Euro).

- Wertminderung im Segment Commerce & Ventures: einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderung auf Vermögenswerte, insbesondere auf Geschäfts- oder Firmenwerte, der NuCom Group im Q3 in Höhe von 312 Mio Euro; diese hat keine Auswirkungen auf das dividendenrelevante adjusted net income. - Cashflow-Management effektiv: Netto-Finanzverbindlichkeiten mit 1.739 Mio Euro um 372 Mio Euro deutlich unter Vorjahr; Verschuldungsgrad zum Ende des Q3 mit 2,2x klar im Zielkorridor.

- Wichtige strategische Fortschritte erzielt: Die Streaming-Plattform Joyn rückt nach abgeschlossener Übernahme zum 31. Oktober 2022 in den Mittelpunkt des digitalen Entertainment-Auftritts.

- Gesamtjahresausblick wie am 27. Oktober 2022 kommuniziert: ProSiebenSat.1 rechnet im Gesamtjahr mit einem Konzernumsatz von rund 4,15 Mrd Euro sowie einem adjusted EBITDA um die 650 Mio Euro.



Unterföhring, 15. November 2022. Die ProSiebenSat.1 Group hat im dritten Quartal 2022 in einem sehr herausfordernden Marktumfeld einen Konzernumsatz von 921 Mio Euro erzielt (Vorjahr: 1.055 Mio Euro). Dies ist ein Rückgang um 13 Prozent. Organisch(1), also währungsbereinigt und ohne die Umsatzbeiträge der zuletzt veräußerten Portfoliounternehmen wie dem US-Produktionsgeschäft der Red Arrow Studios zum 1. Juli 2022, lag der Konzernumsatz mit 920 Mio Euro um 9 Prozent oder 86 Mio Euro unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 1.007 Mio Euro). Insgesamt beliefen sich die Entkonsolidierungseffekte im dritten Quartal auf 78 Mio Euro. Daneben ist der Umsatz maßgeblich durch das makroökonomische Umfeld in der DACH-Region beeinflusst, das durch eine anhaltend hohe Inflation und zunehmende Konsumzurückhaltung geprägt ist. Hiervon war besonders der Werbemarkt betroffen. Zudem hat sich die Verschlechterung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds in der DACH-Region bei den Unternehmen der NuCom Group, die im Segment Commerce & Ventures berichtet werden, ausgewirkt, so dass Endkund:innen deren Angebote im dritten Quartal in einem geringeren Maße genutzt haben. Zudem hat das starke Vergleichsquartal im Vorjahr eine Rolle gespielt: Der Konzernumsatz hatte im dritten Quartal 2021 einen Rekordwert markiert, als sich insbesondere der Werbemarkt rasch und dynamisch von den Folgen der COVID-19-Pandemie erholt hatte.