Million Dollar - das erste Metaverse-Unternehmen für Immobilien

DUBAI, VAE, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- NFTs, was für Non-Fungible Tokens steht, ist ein Konzept, das Menschen zusammenbringt. Von Kunst über Musik bis hin zu exklusiven Inhalten und VIP-Events – das NFT-Ökosystem bietet den Nutzern so viel. Metaverse ermöglicht es Nutzern, in der virtuellen Realität (VR) an Aktivitäten des echten Lebens teilzunehmen. Sie können Kleidung besitzen, Schuhe kaufen und sogar Land erwerben. So konnten sich Projekte von NFTs in das Metaverse verwandeln. Eines dieser gewandelten Projekte ist das Million-Dollar-Metaverse – das erste Immobilienunternehmen im Metaverse.