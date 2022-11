BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field passte ihren Bewertungsmaßstab für die Papiere der Darmstädter in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht nach oben an. Die Expertin hat nach der Telefonkonferenz mehr Vertrauen in einen weiter guten Lauf im Bereich Life Sciences. Hiermit habe man Schwächen in der Sparte Electronics ausgleichen können./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 21:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 183,1EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m