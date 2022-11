GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 183 auf 192 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Keyur Parekh rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter mit solidem Wachstum im Bereich Life Sciences, hält aber zugleich den Druck auf die Konzernergebnisse für unterschätzt. Trotz unterdurchschnittlicher Kursentwicklung der Merck-Papiere sieht er anderswo bessere Chancen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 22:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 184,5EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 192

Kursziel alt: 183

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m