FRANKFURT (dpa-AFX) - Die UN-Klimakonferenz COP27 läuft auf Hochtouren. Nachhaltigkeit ist aber auch an den Kapitalmärkten längst ein Megatrend. Interessierte Investoren müssen zwischen unzähligen Produkten wählen, die aber schwer vergleichbar sind. Zwar gelten in der EU seit vergangenem Jahr Regeln für Geldanlagen mit reinem Gewissen, doch Experten zweifeln an deren Nutzen. Was Anlage-Produkte mit nachhaltigkeitsbezogenen Merkmalen dennoch wie Pilze aus dem Boden schießen lässt. Nach Angaben des Branchenverbandes BVI hielten Privatanleger in Deutschland trotz schwierigen Umfelds und gesunkener Börsenkurse Mitte 2022 mehr Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen als je zuvor: Auf Publikumsfonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung entfielen 575 Milliarden Euro - Mitte 2021 waren es 344 Milliarden.

Um sogenanntes Greenwashing zu unterbinden - dass also Unternehmen sich keine "weiße Weste" verschaffen und positiver dastehen - sollen Anlageprodukte nur das enthalten, was draufsteht. Zur Abgrenzung nachhaltiger Geldanlagen von normalen Wertpapieren werden diese mit sogenannten ESG-Kriterien gekennzeichnet. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Ökonomie). Mit dem Siegel wird die Beachtung ökologischer und sozialer Aspekten in Unternehmen bewertet. Inzwischen nutzen auch Ratingagenturen diese Kriterien, um Fonds als "Nachhaltige Geldanlage" zu identifizieren.

Seit Inkrafttreten der EU-Verordnung über "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor" im März 2021 müssen Fondsanbieter und Banken detailliert berichten, wie und in welchem Umfang sie Nachhaltigkeit bei Geldanlagen berücksichtigen. Fondsanbieter müssen für Produkte in drei Kategorien bestimmte Transparenzanforderungen erfüllen: "Artikel-6-Fonds" berücksichtigen nur Nachhaltigkeitsrisiken, ohne die Anlagen unter ökologischen oder sozialen Aspekten auszuwählen und Produkte entsprechend zu bewerben.

Als "Artikel-8 Fonds" ("hellgrün") werden Produkte bezeichnet, die mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen werben. Andere Fonds investieren Geld nur in Unternehmen, die aktiv Produkte anbieten, die sich positiv auf Klimaschutz und Ressourcenverbrauch auswirken. Diese "Artikel-9 Fonds" ("dunkelgrün") mit konkretem Nachhaltigkeitsziel haben strengere Kriterien. Um mehr Geld in "grüne" Anlagen zu lenken, müssen Banken und Vermögensverwalter seit August zudem Kunden fragen, ob sie "grün" investieren wollen und welche Präferenzen sie dabei haben. Mit der "Taxonomie" wurde in der EU schließlich eine Art Katalog für klimafreundliche Investitionen auf den Weg gebracht.