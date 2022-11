NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat ITM Power von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 185 auf 105 Pence gesenkt. Analyst Skye Landon stampfte seine Umsatzschätzung für den Wasserstoffspezialisten für das Geschäftsjahr 2024 in einer am Dienstag vorliegenden Studie um etwa 60 Prozent ein. Er ist damit deutlich skeptischer, was den Zuschlag für neue Projekte angeht. Zudem könnten Projektverzögerungen dazu führen, dass der Umsatzausblick für 2023 des Unternehmens zu hoch ist - allerdings könnten die Projekte auch umgesetzt werden, jedenfalls herrsche Unsicherheit. Die Briten müssten zudem angesichts neuer Technik vorerst wohl mehr für Garantiefälle zurücklegen, so der Experte. Sein Wasserstoff-Favorit ist die norwegische Nel./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 18:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 19:01 / ET

Die ITM Power Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 1,170EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 105 Euro