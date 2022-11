Nach dem deutlichen Stimmungsumschwung will niemand mehr Aktien hergeben. Damit kommt im Index auch die 15.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite. Charttechnisch war bei 14.916 Punkten zum Beginn des Krieges in der Ukraine eine Trendwende entstanden. Diese Wendemarke könnte jetzt wie ein Magnet auf das Kursgeschehen wirken.

Der Markt will nach den rückläufigen Verbraucherpreisen im Oktober heute nun auch einen Rückgang in den US-Produzentenpreisen sehen, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Die Wirtschaft könnte vor einer Phase der Disinflation stehen, in der sich Anleger immer wieder über niedrigere Inflationsraten in den kommenden Wochen freuen können. Daraus könnte aber auch eine Gefahr entstehen. Wenn die Inflationsraten zu schnell fallen, könnte an einem gewissen Punkt eine Art Stabübergabe zwischen dem Inflations- und dem Deflationsgespenst stattfinden. Beide jagen den Anlegern Angst ein. Allerdings ist die Zeit bis dahin eine gute für den Aktienmarkt.