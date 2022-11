First Hydrogen stellt die ersten grünen Wasserstoff-Transporter vor

Vancouver, B.C., 15. November 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHNYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass der erste mit Wasserstoffbrennstoffzellen betriebene Transporter (FCEV) mit den Performance-Tests auf dem HORIBA MIRA Proving Ground in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich (UK), begonnen hat. Diese Streckentests werden die Sicherheit und Leistung der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) vor der Übergabe vom Antriebsspezialisten AVL an First Hydrogen bestätigen. Im vergangenen Monat wurden die Fahrzeuge für den britischen Straßeneinsatz zertifiziert, und im Januar 2023 wird eine Reihe von Straßentests mit großen britischen Betreibern gestartet. Die Fahrzeuge werden abschließende Tests zur Feinabstimmung der Betriebsleistung durchlaufen, bevor sie im neuen Jahr Flottenbetreibern für Tests zur Verfügung stehen.

Die ersten Fahrzeuge des Unternehmens verfügen über mehr als fünfmal mehr Reichweitenkapazität als ihre batterieelektrisch angetriebenen Pendants – sie erreichen eine Reichweite von 400 bis 600 km mit einer einzigen Betankung im Vergleich zur Reichweite von batterieelektrischen Transportern von 115 km bei gleicher Höchstgeschwindigkeit1. Die Betankungszeit von etwa fünf Minuten, die für die Versorgung der FCEVs von First Hydrogen benötigt werden, unterschreitet drastisch die 5 Stunden und 20 Minuten, die zum Aufladen eines batterieelektrischen Transporters2 benötigt werden.

Das Fahrzeug-Demonstrator-Programm des Unternehmens, das zur Förderung der Akzeptanz und der Marktbereitschaft entwickelt wurde, wird die Entwicklung für zukünftige Fahrzeugversuche in der Europäischen Union, den USA und Kanada fördern. Feedback und hochvolumige Kaufverpflichtungen werden auch das Design und die Entwicklung der nächsten Generation von Fahrzeugen von First Hydrogen unterstützen, die in den nächsten Jahren auf dem Markt eingeführt werden sollen. Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge wird bis 20303 voraussichtlich $786,5 Milliarden erreichen. Diese Fahrzeuge werden zusammen mit der kompletten Hydrogen-as-a-Service-(HaaS) -Lösung von First Hydrogen, die grünen Wasserstoffbrennstoff, Verbreitung und ergänzende Fahrzeugmanagement-Dienstleistungen bereitstellen, dem Sektor helfen, die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.