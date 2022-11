ProSiebenSat.1 erzielt in den ersten neun Monaten 2022 trotz Marktabschwächung einen Umsatz von knapp 3 Mrd Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Unterföhring (ots) -- Konzern bestätigt vorläufige, am 27. Oktober 2022 veröffentlichteQuartalszahlen: In einem zunehmend schwierigen Konjunkturumfeld verringertesich der Konzernumsatz in Q3 2022 organisch(1) um 9 % auf 920 Mio Euro; in denersten neun Monaten lag der Konzernumsatz mit 2.929 Mio Euro organisch(1)nahezu stabil auf Vorjahresniveau.- Auch Ergebnis reflektiert makroökonomische Belastung: Der Konzern erzielte imQ3 2022 ein adjusted EBITDA von 118 Mio Euro (Vorjahr: 162 Mio Euro) und einadjusted net income von 43 Mio Euro (Vorjahr 58 Mio Euro); imNeunmonatszeitraum verringerte sich das adjusted EBITDA auf 407 Mio Euro(Vorjahr: 470 Mio Euro), das adjusted net income lag mit 153 Mio Eurolediglich 3 % unter Vorjahr (158 Mio Euro).- Wertminderung im Segment Commerce & Ventures: einmalige, nichtzahlungswirksame Wertminderung auf Vermögenswerte, insbesondere auf Geschäfts-oder Firmenwerte, der NuCom Group im Q3 in Höhe von 312 Mio Euro; diese hatkeine Auswirkungen auf das dividendenrelevante adjusted net income.- Cashflow-Management effektiv: Netto-Finanzverbindlichkeiten mit 1.739 Mio Euroum 372 Mio Euro deutlich unter Vorjahr; Verschuldungsgrad zum Ende des Q3 mit2,2x klar im Zielkorridor.- Wichtige strategische Fortschritte erzielt: Die Streaming-Plattform Joyn rücktnach abgeschlossener Übernahme zum 31. Oktober 2022 in den Mittelpunkt desdigitalen Entertainment-Auftritts.- Gesamtjahresausblick wie am 27. Oktober 2022 kommuniziert: ProSiebenSat.1rechnet im Gesamtjahr mit einem Konzernumsatz von rund 4,15 Mrd Euro sowieeinem adjusted EBITDA um die 650 Mio Euro.Unterföhring, 15. November 2022. Die ProSiebenSat.1 Group hat im dritten Quartal2022 in einem sehr herausfordernden Marktumfeld einen Konzernumsatz von 921 MioEuro erzielt (Vorjahr: 1.055 Mio Euro). Dies ist ein Rückgang um 13 Prozent.Organisch(1), also währungsbereinigt und ohne die Umsatzbeiträge der zuletztveräußerten Portfoliounternehmen wie dem US-Produktionsgeschäft der Red ArrowStudios zum 1. Juli 2022, lag der Konzernumsatz mit 920 Mio Euro um 9 Prozentoder 86 Mio Euro unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 1.007 Mio Euro). Insgesamtbeliefen sich die Entkonsolidierungseffekte im dritten Quartal auf 78 Mio Euro.Daneben ist der Umsatz maßgeblich durch das makroökonomische Umfeld in derDACH-Region beeinflusst, das durch eine anhaltend hohe Inflation und zunehmendeKonsumzurückhaltung geprägt ist. Hiervon war besonders der Werbemarkt betroffen.Zudem hat sich die Verschlechterung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds in derDACH-Region bei den Unternehmen der NuCom Group, die im Segment Commerce &