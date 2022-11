Lavagestein beim Kühlen und Gefrieren ermöglicht Quantensprung bei Energieeffizienz (FOTO)

Ochsenhausen, Deutschland (ots) - Die Liebherr-Hausgeräte GmbH revolutioniert

die Technologie in ihren Kühl- und Gefriergeräten. Als weltweit einziger

Hersteller verwendet Liebherr zur Isolierung seiner Geräte ein Vakuum in

Verbindung mit fein gemahlenem Lavagestein - dem Rohstoff Perlit. Die ersten

Vakuum-Perlit-Modelle mit dem Namen BluRoX kommen schon im Januar 2023 auf den

Markt. Die innovative Technologie ermöglicht erstmals die Herstellung von

Gefrierschränken mit der Energieeffizienzklasse "A" und "B" gemäß EU-Label.



Bisher werden Kühl- und Gefriergeräte mit herkömmlichen Isoliermaterialien aus

erdölbasiertem Polyurethan-Schaum gedämmt. Die Weltneuheit BluRoX nutzt zur

Isolierung anstatt dieser gängigen Schaumelemente ein Vakuum in Verbindung mit

fein gemahlenem Perlit. Das Lavagestein Perlit hat aufgrund seiner kristallinen

Mikrostruktur eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und das Vakuum bietet

energietechnisch die bestmögliche Isolierung. "Für eine Familie mit einem

350-Liter-Gefrierschrank ließe sich der jährliche Strombedarf für das Gerät um

bis zu 20 Prozent reduzieren", erklärt Steffen Nagel, Managing Director Sales &

Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH. "Dies schafft bei den massiv steigenden

Strompreisen spürbar Erleichterung im Geldbeutel."