WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, Oktober 2022



+17,4 % zum Vorjahresmonat



-0,6 % zum Vormonat



Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Oktober 2022 um 17,4 % höher als im

Oktober 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatte die

Veränderungsrate im September 2022 gegenüber dem Vorjahr noch bei +19,9 %

gelegen, im August 2022 bei +18,9 %. Gegenüber dem Vormonat September 2022

fielen die Großhandelspreise im Oktober 2022 um 0,6 %.



Hohe Vorjahresveränderung durch stark gestiegene Preise für Rohstoffe und

Vorprodukte





Der hohe Anstieg der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich ist im Oktober 2022weiterhin durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorproduktebegründet. Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber demVorjahresmonat hatte im Oktober 2022 der Preisanstieg im Großhandel mitMineralölerzeugnissen (+41,5 %).Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandelmit festen Brennstoffen (+99,1 %) sowie mit lebenden Tieren (+52,2 %). Erheblichhöher waren auch die Preise im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern,Speiseölen und Nahrungsfetten (+39,8 %), chemischen Erzeugnissen (+38,7) sowiemit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+27,6 %). Dagegen sanken diePreise im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen im Vorjahresvergleich um15,0 %.Im Vormonatsvergleich deutliche Preisrückgänge bei Mineralölerzeugnissen,Altmaterial und ReststoffenGegenüber September 2022 fielen im Oktober 2022 insbesondere die Preise imGroßhandel mit Altmaterial und Reststoffen (-10,5 %) sowie mitMineralölerzeugnissen (-5,4 %). Dagegen waren Obst, Gemüse und Kartoffeln teurer(+2,2 %), ebenso Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (+1,8 %).Weitere Informationen:Lange Zeitreihen können über die Tabelle Index der Großhandelsverkaufspreise(61281-0002 und 61281-0004) in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.Detaillierte Informationen zur Statistik der Großhandelsverkaufspreise enthältauch die Fachserie 17, Reihe 6.Die Großhandelsverkaufspreise sind auch Teil des "Krisenmonitors"(www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt dieEntwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in derFinanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Zudem sind sie nebenweiteren Indikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen derCorona-Pandemie auf der Sonderseite "Corona-Statistiken"(www.destatis.de/corona) sowie im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. Im Dashboard Deutschland bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowieGesundheit und Mobilität.Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionenwirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einerSonderseite haben wir Daten und Informationen dazu für Sie zusammengestellt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5370293OTS: Statistisches Bundesamt