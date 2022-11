OMV, das internationale integrierte Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Wien, und Wizz Air haben ein Memorandum of Understanding (MoU) über die Lieferung von rund 185.000 Tonnen SAF für den Zeitraum 2023 bis 2030 unterzeichnet. Obwohl die begrenzte Produktion von SAF eine globale Herausforderung für die Luftfahrt darstellt, bietet diese Vereinbarung Wizz Air die Möglichkeit, bis zu 185.000 Tonnen SAF von OMV zu beziehen.

Die heutige Ankündigung baut auf der Position von Wizz Air auf, als nachhaltigste Option für Flugreisen zu gelten. Die Absichtserklärung unterstützt die Airline bei der Erreichung ihres Ziels, die CO2-Emissionen bis 2030 um 25% zu senken, sowie die Verpflichtung von Wizz Air und der OMV, bis 2050

Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mit der geringsten CO2-Intensität pro Passagierkilometer in Europa, einer der jüngsten Flotten der Welt und zahlreichen Initiativen zur Treibstoffeffizienz führt Wizz Air die Luftfahrtindustrie bereits in eine nachhaltigere Zukunft.

OMV setzt zahlreiche Maßnahmen um, um die ehrgeizigen strategischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und SAF ist eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie. Ziel ist es, die SAF-Produktion bis 2030 auf bis zu 700.000 Tonnen zu steigern. Dies entspricht dem Ziel der OMV, bis spätestens 2050 ein Net-Zero-Unternehmen zu werden (für Scope 1, 2 und 3). Dazu wurden im Rahmen der OMV-Strategie 2030 klare mittel- und langfristige Emissionsminderungsziele festgelegt.



Nina Marczell, OMV Vice President Aviation, Fuel Distribution & Public Sector: "Ich freue mich sehr, dass die Kooperation zwischen OMV und Wizz Air uns dabei hilft, unsere jeweiligen strategischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mit Wizz Air konnten wir einen starken internationalen Partner gewinnen. SAF ist der bedeutendste Weg zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs in den kommenden Jahrzehnten. Unsere strategische Partnerschaft ebnet den Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft in der Luftfahrtindustrie, an der wir beide teilhaben wollen."