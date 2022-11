Wenn Unternehmenswissen verloren geht - wie E-Learning-Plattformen das verhindern können (FOTO)

Ulm (ots) - Martin Sommer ist der Gründer von eLearningPlus und als Informatiker

analytisches Denken gewohnt. Gemeinsam mit seinem Team aus Didaktik-Experten,

Videografen und Webdesignern erstellt er interaktive Lerninhalte, die es

Unternehmen möglich machen, ihren Mitarbeitern innerhalb kürzester Zeit das

nötige Wissen zu vermitteln und Unternehmenswissen auch an nachkommende

Mitarbeiter weitergeben zu können.



Gut ausgebildete Fachkräfte sind der Garant für wirtschaftlichen Erfolg in jedem

Unternehmen. Mit Abschluss der Berufsausbildung endet in vielen Betrieben der

Lernprozess. Aufgrund der Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung im Zeitalter

Industrie 4.0 ist lebenslanges Lernen jedoch unverzichtbar geworden. Das Gleiche

gilt, wenn Mitarbeitende neu in das Unternehmen einsteigen. Hier muss in kurzer

Zeit fachliches Know-how aufgebaut werden, damit die neuen Kolleginnen und

Kollegen den Herausforderungen im Betrieb gerecht werden. Martin Sommer ist der

Gründer von eLearningPlus und kennt die Herausforderungen der Wissensvermittlung

im betrieblichen Bereich genau. Im Folgenden hat der Experte zusammengefasst,

wie mit E-Learning der Wissensschatz eines Unternehmens gesichert und wie es

zielführend umgesetzt werden kann.