Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse generierte die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030) ein Kaufsignal. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die eBay-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 81,19 USD vom 22. Oktober über mehrere Monate deutlich zurück. Am 03. Oktober fiel der Wert auf ein Tief bei 36,18 USD. Dieses Tief testete er am 13. Oktober. Anschließend erholte sich die Aktie in einer bärischen Flagge. Am Donnerstag kam es aber zum Ausbruch aus der Flagge nach oben. Der Wert durchbrach dabei auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Am Freitag näherte er sich seinem EMA 200 bei aktuell 47,61 USD weiter an.