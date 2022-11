PEKING (dpa-AFX) - Die strikte Corona-Politik bremst Chinas Wirtschaft weiter aus. Im Oktober ging der Einzelhandelsumsatz überraschend zurück und die Industrieproduktion legte nicht mehr so stark zu wie zuletzt. Der Umsatz der chinesischen Einzelhändler sank im Jahresvergleich um 0,5 Prozent, wie die Statistikbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Im September war er noch um 2,5 Prozent gestiegen.

Die Finanzmärkte wurden vom Dämpfer im Einzelhandel überrascht. Im Schnitt hatten Analysten mit einem weiteren Anstieg der Umsätze gerechnet. Experten der Commerzbank erkannten in den Daten "eine Schwäche des privaten Verbrauchs und der Dienstleistungen".