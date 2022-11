Köln (ots) - Am 22. November 2022 startet das Kölner Unternehmen Vytal eine

Neben der bestehenden Vytal Community von über 330.000 Nutzer:innen adressiertVytal mit der Kampagne rendite-orientierte Privatanleger:innen, die auf derSuche nach Investitionen mit echter Umweltwirkung sind. Vytal ermöglicht allenInteressent:innen, das Vorhaben mit einem 5-jährigen Investment zwischen 250 EURund 25.000 EUR zu unterstützen. Neben 7% p.a. Festzins und zusätzlichenmöglichen Bonuszinsen von weiteren max. 7%, steht der Beitrag zu einermüllfreien Zukunft im Vordergrund.Investitionsmöglichkeit mit Umweltwirkung - so macht die Vytal Nutzung doppeltSpaßVytals Umsatzpotenzial ist untrennbar mit der Anzahl eingespartenEinwegverpackungen verknüpft. Gastronomische Partner bezahlen pro Nutzung einesVytal Behälters einen fixen Betrag. In den meisten Fällen ist die Vytal Nutzungfür sie sogar günstiger als vergleichbare Einwegverpackungen. Nutzer:innenleihen sich Vytal Mehrwegbehälter kostenfrei aus und verfolgen in der Vytal App,wie viele Einwegverpackungen durch sie selbst, beim jeweiligen Restaurant und injeder Stadt schon eingespart wurden. Vytal Nutzer:innen können unbeschränktviele Behälter kostenfrei für 14 Tage ausleihen und hinterlegen ausschließlichzur Sicherheit ihr Zahlungsmittel (Paypal, Kreditkarte etc.). Seit der Gründunghat die Vytal Community schon mehr als 4,8 Millionen Einwegverpackungen ersetzt.Mehrwegangebotspflicht gilt in Deutschland ab 1. Januar 2023 - weitere LänderfolgenGastronomiebetriebe in Deutschland werden ab 2023 vom Gesetzgeber dazuverpflichtet, To-Go Produkte und Lieferessen auch in Mehrwegverpackungenanzubieten und ihre Kund:innen darauf hinzuweisen. In vielen weitereneuropäischen Ländern stehen ähnliche Gesetze zur Förderung von Mehrweg in denStartlöchern. Der Markt für Mehrweglösungen wird dadurch kurzfristig starkwachsen und bietet großes Wachstumspotenzial.Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden