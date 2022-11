yeedi veröffentlicht Weihnachtsgeschenkführer

yeedi vac Station – Ein 3-in-1-Held für die Hausreinigung

Die yeedi vac Station saugt, wischt und entleert den Staubbehälter eigenständig - 3-in-1. Mit einem Staubbeutel, der die Verunreinigungen von 30 Tagen aufnimmt, muss dieses Modell nur einmal im Monat geleert werden. Sein langlebiges Wischsystem und die starke Saugkraft von 3000 Pa sorgen für hervorragende Reinigungsergebnisse.

yeedi vac 2 pro – Der beste Saugroboter für Familien mit Kindern

Wenn die Reinigung von Flecken in der Küche Priorität hat, ist yeedi vac 2 pro die perfekte Wahl. Das einzigartige oszillierende Wischsystem bewegt sich vor und zurück, um das Wischen von Hand zu imitieren, aber 5x schneller, versehentlich verschüttete Flüssigkeiten, eingetrocknete Flecken und mehr werden zuverlässig beseitigt. Dieses Modell ist außerdem mit einer 3D-Hindernisvermeidungstechnologie ausgestattet, die auf intelligente Weise dem täglichen Durcheinander auf dem Boden ausweicht und enge Stellen erkennt.

yeedi mop Station – Der Mopp- und Saugroboter mit Selbstreinigungsstation

Mit dem schnell drehenden Dual-Power-Wischsystem macht die yeedi mop Station Pro die Reinigung einfacher. Einige Wischroboter sprühen Wasser auf den Boden und schleifen ein Wischpad umher, sodass überall nasse Spuren zurückbleiben. Ein Abwärtsdruck von 10 N drückt die 2 rotierenden Wischmopps dicht an den Boden, um so selbst hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen. Mit 2500 Pa Saugleistung kann er sogar Staub und Verunreinigungen in schwer erreichbaren Ecken aufsaugen. Eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die zu Hause gerne barfuß gehen.