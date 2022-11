AstraZeneca mit starken Quartalszahlen

Das solide Geschäftsmodell sorgt für vergleichsweise niedrige Volatilitäten, weshalb die Caps nicht allzu weit vom aktuellen Kurs entfernt gewählt werden sollten.

Der anglo-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca (GB0009895292) hat vergangene Woche Quartalsergebnisse vorgelegt: Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 19 Prozent, der Gewinn stieg um 70 Prozent auf 1,67 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem Vorjahresquartal (erwartet: 1,52 US-Dollar). Das Management hob zudem die Jahresprognose an; der Gewinn soll nicht mehr im mittleren bis hohen 20-Prozent-Bereich liegen, sondern um über 30 Prozent steigen. Das Unternehmen führt ein medizinisch wie geographisch breit diversifiziertes Portfolio: 37 Prozent der Umsätze entfallen auf Onkologie, 21 Prozent auf Herz-Kreislauf, 14 Prozent auf Atmung & Immunologie, 8 Prozent auf Impfungen und 16 Prozent auf seltene Krankheiten. Generiert werden die Umsätze zu 42 Prozent in den USA, zu 26 Prozent in Schwellenländern, zu 19 Prozent in Europa und zu 13 Prozent im Rest der Welt. Wer auf dem aktuellen Kursniveau – rund 5 Prozent unter dem 20-Jahres-Hoch vom August 2022 – ein Direktinvestment scheut, steigt über Discount-Zertifikate mit Sicherheitspuffer ein.