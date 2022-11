Über 20 Jahre Expertise in SAP-Implementierung und Beratung / valantic verstärkt seine SAP-Expertise durch den Zusammenschluss mit der ComSol AG (FOTO)

München (ots) - Die Digital-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic ( http://www.valantic.com/ ) setzt ihren Wachstumskurs weiter fort und verstärkt ihre SAP-Expertise durch den Zusammenschluss mit der SAP-Beratung ComSol AG ( https://www.comsol-ag.com/ ). Die ComSol AG ist eine der führenden SAP-Beratungen für Handels- und Konsumgüterunternehmen in DACH und unterstützt Unternehmen bei der ganzheitlichen S/4HANA-basierten Business Transformation: vom Design wettbewerbsdifferenzierender Geschäftsprozesse über die Implementierung bis hin zum späteren Betrieb (Application Management).

Das etablierte SAP-Haus ComSol offeriert SAP-Implementierung und-Beratung, Entwicklungs- und Support-Services, SAP-Lizenzen, Projektmanagement und Inhouse-Trainings - alles aus einer Hand. Das Beratungs- und Produktspektrum der ComSol ist dabei passgenau auf die Bedürfnisse von Handels- und Konsumgüterunternehmen zugeschnitten. Durch den Einsatz von branchenerprobten Geschäftsprozessen ("Industry Best Practices ") auf Basis von S/4HANA und über das eigentliche ERP-System hinaus profitieren Kunden nicht nur von kürzeren Einführungszeiten, sondern auch von den damit verbundenen positiven Effekten der Standardisierung, Harmonisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse.

Zum langjährigen Kundenstamm zählen unter anderem der internationale Anbieter für Unterhaltungselektronik MediaMarkt-Saturn, das Großhandelsunternehmen Lekkerland, welches mehr als 50.000 Tankstellen und Kioske mit Waren beliefert, und das traditionsreiche familiengeführte Schweizer Einzelhandelsunternehmen OTTO'S. ComSol konnte durch eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten in den letzten Jahren sein hohes Leistungs- und Qualitätsversprechen unter Beweis stellen; so etwa bei der Einführung der ComSol KassenApp bei der AL-KO Kober Gruppe zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen an Kassen zur Fiskalisierung und für Bon-Anforderungen. Auch wurde das erste S/4HANA Go-Live in der Handelsbranche in der Schweiz beim Unternehmen Sherpa Outdoor durch ComSol realisiert.