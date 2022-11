adesso: Keine Abkühlung zu spüren

Die adesso SE habe laut SMC-Research im dritten Quartal das Umsatzwachstum weiter beschleunigt und die Ergebnisschwäche des Q2 überwunden. Nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski spiegele der aktuelle Börsenkurs diese dynamische Entwicklung nicht adäquat wider. Vielmehr sieht SMC-Research den fairen Wert der Aktie bei 210 Euro und bestätigt auf dieser Basis das Urteil „Strong Buy“.

adesso habe für das dritte Quartal sehr starke Zahlen vorgelegt, die von einem dynamischen Umsatzwachstum und einer deutlich verbesserten Gewinnsituation gekennzeichnet gewesen seien. Konkret habe sich der Quartalsumsatz um 39 Prozent auf 241,4 Mio. Euro erhöht, was in eine Verbesserung des Quartals-EBITDA um 30 Prozent auf 33,3 Mio. Euro umgemünzt worden sei. Damit habe die Ergebnisschwäche des zweiten Quartals überwunden werden können. Ermöglicht sei diese dynamische Entwicklung durch die Kombination aus starkem Personalwachstum, einer guten Auslastung und nicht zuletzt einem hohen Volumen an hochmargigen Lizenzerlösen gewesen.