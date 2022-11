FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Stimmung der Infineon -Anleger hat am Dienstag angehalten. Am Vortag schon versetzte der Chiphersteller seiner Aktie einen kräftigen Schub mit ambitionierten Langfristzielen. Nun ging es für die Titel des Dax -Konzerns nochmals um bis zu 2,4 Prozent bergauf, womit sie ihr höchstes Niveau seit Ende März festigten. Nach einem Anstieg um etwa ein Drittel seit Anfang November traten dann aber einige Anleger auf die Bremse. Eineinhalb Stunden nach dem Auftakt war das Plus mit einem halben Prozent etwas kleiner.

Am Dienstag wurde ein Engagement der Investorenlegende Warren Buffett in der Chipbranche zum Gesprächsthema. Wie aus einem Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, ging seine Investmentgesellschaft Berkshire ein großes Engagement beim weltgrößten Chipauftragsfertiger TSMC ein: Sie nutzte dessen Kurssturz und erwarb rund 60 Millionen US-Hinterlegungsscheine an dem in Taiwan beheimateten Konzern.