AUTOMAGISCH! Das woom ORIGINAL 3 gibt's jetzt auch mit 2-Gang-Nabenschaltung

Klosterneuburg (ots) - woom launcht superleichtes Kinderfahrrad in 16 Zoll mitautomatischer 2-Gang-Schaltung für Kids von 4 bis 6 JahrenMit dem woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC bringt der internationale Kinder- undJugendfahrradhersteller woom ein Allround-Fahrrad für Kids ab 4 Jahren mitautomatischer 2-Gang-Schaltung auf den Markt. Die Gangschaltung unterstützt beileichten bis mäßigen Steigungen sowie bei Gegenwind. Und das ganz ohne Zutun -denn die Nabenschaltung wechselt den Gang dank Fliehkraftmechanismusautomatisch."Innovation und Weiterentwicklung sind tief in unserer Unternehmens-DNAverankert", sagt woom CEO Mathias Ihlenfeld über die Produktneuheit ausKlosterneuburg. "Unsere Entwickler*innen arbeiten kontinuierlich daran, unsereProdukte zu verbessern. Dabei orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissenunserer kleinen Kundinnen und Kunden. Eltern haben sich schon länger ein woombike für Kinder im Kindergartenalter mit Gangschaltung gewünscht."Das neue woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC ist ein 16-Zoll-Kinderrad, das zusätzlich zuallen Besonderheiten und Sicherheitsmerkmalen des woom ORIGINAL 3 über eineautomatische Gangschaltung mit zwei Gängen verfügt. Damit überzeugt das Radnicht nur durch das superniedrige Gewicht, die kindgerechten Komponenten und dasoptimale Handling, sondern ist auch die richtige Wahl, wenn der Fahrradausflugüber hügelige Strecken oder durch Gegenwind führt."Das woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC haben wir für jüngere Kids entwickelt, die ihrFahrrad viel im Alltag nutzen und die bei der gemeinsamen Radausfahrt mit derFamilie mithalten möchten", erklärt Mathias Ihlenfeld. "Weil kleinere Kindernoch nicht selbstständig manuell schalten können, ist die automatischeNabenschaltung ein großer Vorteil."Automatische 2-Gang-SchaltungBei einer Geschwindigkeit von etwa 11 km/h wechselt die Nabenschaltungautomatisch in den zweiten Gang. Die jungen Radlerinnen und Radler müssen sichsomit beim Fahren nicht mit komplexen Schaltvorgängen beschäftigen, sondernkönnen sich ganz auf ihr Raderlebnis einlassen. Möglich wird das durch einenFliehkraftmechanismus im Getriebe, der von außen nicht sichtbar ist. DieSchaltung wechselt bei etwa 11 km/h automatisch vom ersten in den zweiten Gang.Verlangsamt das Kind auf unter 11 km/h, bewirken die Fliehkräfte den Wechselzurück in den ersten Gang. Auf diese Weise sind die kleinen Radlerinnen und