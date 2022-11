dynaCERT erzielt weitere Fortschritte in der internationalen Bergbaubranche

Nexa Resources, ein großes Zinkbergbauunternehmen mit sechs Bergbauminen und drei Schmelzwerken in Brasilien und Peru, hat vier (4) HG1-Systeme für seine Straßentransporter in Brasilien und sechs (6) HG2-Systeme für drei (3) LKWs in Peru mit zwei HG2-Geräten pro Fahrzeug für den Probelauf erworben. Dabei konnten die Vorteile der HydraGEN-Technologie zur Zufriedenheit von Nexa Resources unter Beweis gestellt werden.