WEKA beschafft 135 Millionen USD für Hyperwachstum und globale Expansion

Das Unternehmen verdoppelt seine Bewertung in einer überzeichneten Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Generation Investment Management

CAMPBELL, Kalifornien, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), der globale Anbieter von Datenplattformen für Arbeitslasten der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer überzeichneten Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Generation Investment Management 135 Millionen USD eingeworben hat. Mehrere namhafte neue und bestehende Investoren haben sich ebenfalls beteiligt, darunter 10D, Atreides Management, Celesta Capital, Gemini Israel Ventures, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Ventures, Key1 Capital, Lumir Ventures, Micron Ventures, Mirae Asset Capital, MoreTech Ventures, Norwest Venture Partners, NVIDIA, Qualcomm Ventures und Samsung Catalyst Fund. Trotz der jüngsten Volatilität und Ungewissheit an den globalen Finanzmärkten, die sich auf die Bewertungen von Start-ups und Investitionen ausgewirkt haben, hat das Unternehmen seine bisherige Bewertung in dieser Runde verdoppelt.