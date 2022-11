KfW Research Viele Existenzgründungen haben Klimaschutz im Blick

Frankfurt am Main (ots) -



- Klimaschutz spielt bei knapp 60 % der Existenzgründungen 2021 eine Rolle

- Klimaschutzangebote stehen bei jeder zehnten Existenzgründung im Fokus

- Junge gehen voran: Gründerinnen und Gründer unter 30 Jahren haben doppelt so

häufig Klimaschutzangebote wie +50-Jährige



Der Dürresommer 2022 und jährlich neue Temperaturrekorde halten uns den

Klimawandel direkt vor Augen. Die grüne Transformation der Wirtschaft ist

insbesondere für Deutschland als Industriestandort einer der wichtigsten

Aufgaben unserer Zeit. Die grüne Umstrukturierung der deutschen Wirtschaft ist

bereits im Gange, wie sich an den jüngsten Existenzgründungen erkennen lässt:

2021 wurde bei knapp 60 % der Existenzgründungen der Klimaschutz mitgedacht.

Diese bieten Produkte oder Dienstleistungen für den Klimaschutz an oder setzen

selbst Maßnahmen um, die zum Klimaschutz beitragen. Fast alle Existenzgründungen

mit Klimaschutzangeboten führen dabei auch Klimaschutzmaßnahmen durch.