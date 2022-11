Süddeutschland Wohnungspreise sinken in teuren Großstädten - erste Rückgänge auch auf dem Land

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg von immowelt zeigt:



- Wegen gestiegener Bauzinsen: In 30 von 134 untersuchten Stadt- und Landkreisen

Süddeutschlands sinken die Kaufpreise binnen eines Jahres - in der Spitze

Rückgang von 16 Prozent

- Trendwende in teuren Großstädten: In München (-2 Prozent), Stuttgart (-1

Prozent), Freiburg (-4 Prozent) und Heidelberg (-11 Prozent) wird Wohneigentum

günstiger

- Erste Rückgänge auch auf dem Land: Landsberg am Lech (-16 Prozent) und

Weißenburg-Gunzenhausen (-13 Prozent)

- Stärkste Anstiege in Niederbayern und Schwaben: Landkreise Straubing-Bogen und

Donau-Ries (jeweils +26 Prozent)