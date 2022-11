10 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind insolvenzgefährdet / Anstieg der Firmeninsolvenzen in 2022 und 2023 prognostiziert

Hamburg (ots) - Über 300.000 Unternehmen haben in Deutschland derzeit

finanzielle Probleme. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des

Informationsdienstleisters CRIF zur Zahlungsfähigkeit und Überschuldung von

Firmen in Deutschland.



Für die Analyse hat CRIF knapp 3 Millionen Unternehmen in Deutschland

hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bzw. Finanzkraft untersucht. Dazu gehören

u.a. Angaben in den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Umsatzzahlen,

Zahlungserfahrungen oder gerichtliche Negativmerkmale. Die Anzahl der

finanzschwachen Unternehmen steigerte sich im November 2022 laut Analyse im

Vergleich zum März 2022 um 15,6 Prozent. Demnach haben derzeit 301.516

Unternehmen bzw. 10 Prozent der Firmen in Deutschland ein erhöhtes

Insolvenzrisiko.