EUR/USD bricht doch noch am 200er-EMA nach oben durch, weiteres Long-Signal

EUR/USD ist weiterhin klar überkauft, aber die starke Übertreibungsphase hält weiter an. Das ist nichts Unbekanntes an den Finanzmärkten, kommt aber nur selten vor. Übertreibungsphasen werden dann für längere Zeit zum Selbstläufer, bevor es dann aber wieder zu einer scharfen Reaktion kommt und sich der Markt auf das übliche Bewegungsniveau einpendelt. Solange EUR/USD jetzt über dem 10er-EMA im Tageschart notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Am Vortag hieß es im Insight: "Das Währungspaar EUR/USD ist nach dem jüngsten starken Hochlauf deutlich überkauft und befindet sich in einer Übertreibung. Es könnte jetzt zu einem Rücklauf in den Bereich des 10er-EMA im Tageschart kommen. Der 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke einer Korrektur im Aufwärtstrend. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Kursanstieg und weiter steigenden Kursen im EUR/USD zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann erneut der 200er-EMA im Tageschart im Bereich von 1,038 USD."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer