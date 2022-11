Berlin (ots) - 49-Euro-Ticket: Wer profitiert wirklich - und wer nicht?



- Hauptprofiteure sind Fahrgäste in Hamburg, Köln, Bonn, Kassel und Frankfurt

- In Potsdam, Magdeburg und Schwerin ist das alte Abo günstiger

- Durchschnittliche Ersparnis bei Abo-Monatskarten von 24 Prozent



Für wen lohnt sich das 49-Euro-Ticket, das im Frühjahr 2023 als

"Deutschlandticket" eingeführt werden soll? Und wo profitieren Fahrgäste nicht?

Das Verbraucherportal Testberichte.de (http://www.testberichte.de) hat die

Preise für Monatskarten im Abo und im Einzelverkauf aller Landeshauptstädte und

aller Städte mit über 200.000 Einwohnern mit dem deutschlandweit gültigen Ticket

verglichen und auch Preise für Einzelfahrten ins Verhältnis gesetzt. Das

Ergebnis (https://www.testberichte.de/tb/deutschlandticket.html) : In neun von

zehn Städten werden regelmäßige ÖPNV-Nutzer auf jeden Fall von dem neuen Ticket

profitieren.





Bewohner von Großstädten profitieren fast durchwegSelbst für Berufspendler, die ihr Stadtgebiet selten verlassen und dahereigentlich keinen Fahrschein über die Stadtgrenzen hinaus benötigen, lohnt sichdas 49-Euro-Ticket fast immer. Nur in drei Landeshauptstädten der östlichenBundesländer, Potsdam (36,17 Euro), Magdeburg (38,50 Euro) und Schwerin (43,08Euro), fahren Berufspendler mit dem örtlichen Monatsticket in der Abo-Versiongünstiger. Bereits in Münster ist das bisherige örtliche Abo mit exakt 49 Euroobsolet, denn das Deutschland-Ticket gibt es nicht nur zum selben Preis, sondernes hat neben der deutschlandweiten Nutzbarkeit den zusätzlichen Vorteil, dass esmonatlich kündbar ist. Die meisten herkömmlichen Monatsticket-Abos haben eineMindestlaufzeit von einem Jahr.Ersparnisse bis zu 45 Euro pro Monat gegenüber altem Monatskarten-AboAuch in allen weiteren untersuchten Städten dürften die bisherigen Monatskartenausgedient haben, denn dort profitieren Inhaber einer Abo-Monatskarte immer auchfinanziell. Angefangen bei bescheidenen 25 Cent in München bis zu 44,70 Euro inHamburg - pro Monat wohlgemerkt. Bemerkenswert ist, dass das Deutschlandticketsogar günstiger ist als die Schüler-Monatskarte für die Stadtgebiete in Lübeckund Bremen.Hamburg, Bonn, Köln und Frankfurt: Hier lohnt Deutschland-Ticket am meistenDie monatliche Kündbarkeit macht das Deutschlandticket fast so flexibel wieMonatskarten im Einzelkauf. Deren Preise sind gegenüber den örtlichen Abosdurchgehend teurer, folglich ist der Preisvorteil des 49-Euro-Ticket hier nochgrößer: Wer beispielsweise Hamburg bisher für ein Monatsticket im Einzelkauf114,30 Euro berappen musste, spart ab kommendem Jahr satte 57 Prozent (65,30Euro). Auch in Köln, Bonn und Frankfurt am Main ist das Deutschlandticket