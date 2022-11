Gold und Silber Weihnachtsgeschenk mit Potenzial (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Reizvolle Anlage - deshalb sind Gold und Silber so beliebt

- Kaufkraft erhalten - so können Sie von den Wertsteigerungen der Edelmetalle

profitieren

- Gewusst wie - in Gold und Silber investieren und Steuervorteile nutzen



Nicht mehr lang, dann ist wieder Weihnachten. Und wieder stellen sich viele

dieselbe Frage: Was soll ich meinen Liebsten dieses Jahr schenken? Ohne Zweifel

sind Socken, Gutscheine oder ein Kaffee-Vollautomat eine "solide" Investition:

Sie haben einen klaren Alltagsnutzen und zählen daher zu den sicheren Werten

unter dem Weihnachtsbaum. Ihr emotionaler Wert und ihr Wertsteigerungspotenzial

sind aber eher bescheiden. Manche Geschenke hingegen haben in der Vergangenheit

doppelt gepunktet: mit ihrem emotionalen und monetären Wert. Die Rede ist von

Gold und Silber. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung erklären, was den

Reiz der Edelmetalle ausmacht, welche Möglichkeiten es gibt, mit Gold und Silber

Vermögen aufzubauen und wie man Steuervorteile nutzen kann.