SWR / Maskendeals - Filz und fette Kohle in "Plusminus" im Ersten (FOTO)

ARD- Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 16. November 2022

21:45 Uhr, Das Erste / Moderation Alev Seker



Die Maskengeschäfte des Bundesgesundheitsministeriums zu Beginn der Coronakrise

2020 in Milliardenhöhe werfen weiterhin Fragen auf. Das ARD-Wirtschaftsmagazin

"Plusminus" geht diesen nach und berichtet außerdem über das grüne

Anleihenprogramm der EZB und die möglichen Auswirkungen . Am Mittwoch , 16.

November 2022, 21:45 Uhr im Ersten. Online in der ARD Mediathek

(https://www.ardmediathek.de/ard/) , auf Youtube (https://www.youtube.com) und

bei Plusminus

(https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/index.html) .

Außerdem zeigt die ARD Mediathek am 16. November 2022, ab 12 Uhr, das

ausführliches Feature "Maskendeals - Filz und fette Kohle" .



Die Themen der Sendung: