EonStor GS 100 GbE All-Flash-Speicherlösung von Infortrend maximiert die HPC-Effizienz

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.



(TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen

für Unternehmen, hat seine neuen EonStor GS 3024UT und 4024U

All-Flash-Unified-Storage-Lösungen mit 100 GbE RDMA und PCIe Gen4 vorgestellt.

Die neuen Modelle maximieren die Effizienz im Hochleistungs-Computing (HPC) bei

gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten.



Mit dem Einzug von HPC in kleine und mittlere Unternehmen werden zwangsläufig

komplexe Daten erzeugt, die höhere Anforderungen an Datenspeicherlösungen

stellen. Daher verlangen einige Kunden bereits 12 GB/s Schreibgeschwindigkeit

statt der branchenüblichen 7 GB/s. Die Mischung aus zufälligen und sequenziellen

Daten-E/A bei HPC erfordert eine Speicherlösung, die hohe IOPS und einen hohen

Durchsatz ermöglicht, um die parallelen Dateisystem-Workloads zu bewältigen.

Darüber hinaus ist die RDMA-Technologie (Remote Direct Memory Access) zu einer

Voraussetzung für einige HPC-Dateisystemformate (StorNext, GPFS, BeeGFS, Lustre

usw.) geworden, die mehr freie Hardware-Ressourcen ermöglichen.