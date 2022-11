Mailand (ots/PRNewswire) - Die Untersuchung von Karmametrix.com

Nationalmannschaften bei der Fußballweltmeisterschaft: Brasilien liegt bei der

digitalen Nachhaltigkeit auf Platz 1. Deutchland liegt auf Platz 2.



Wer wird die Fußballweltmeisterschaft 2022 gewinnen? Im Moment wissen wir es

noch nicht, aber aus Sicht der Web-Nachhaltigkeit geht die

Fußball-Weltmeisterschaft der digitalen Nachhaltigkeit an Brasilien.





Um die Aufmerksamkeit auf das Problem der "digitalen Umweltverschmutzung" zulenken, hat KarmaMetrix.com die CO2-Emissionen berechnet, die durch dieHomepages der für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziertenMannschaften verursacht werden, wobei die WM-Anzeigetafel mit den Gruppen undden Kreuzungen genauso simuliert wurde, wie sie in Katar sein wird.Unter den qualifizierten Teams ist die Website des brasilianischenFußballverbands die nachhaltigste (55 kg Co2 pro Jahr*), gefolgt von Dänemarkund Deutschland (jeweils 111 kg Co2 pro Jahr*), die das Podium mit gleichemVerdienst komplettieren.Den letzten Platz in der Rangliste der digitalen Nachhaltigkeit belegen dieVereinigten Staaten (6.655 kg Co2 pro Jahr *), gefolgt von Kanada (4.521 kg Co2pro Jahr *) und der Schweiz (1.323 kg Co2 pro Jahr *)."Fußball ist ein globales Phänomen. Mit der Fußballweltmeisterschaft derdigitalen Nachhaltigkeit wollen wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass auchdas Internet den Klimawandel verschmutzt und dazu beiträgt, dass jeder Winkelunseres Planeten davon betroffen ist", kommentiert Ale Agostini, Gründer vonKarma Metrix. " In diesen Tagen findet die COP 27 in Ägypten statt, und es wirdwenig über das Web gesprochen, das in Bezug auf den CO2-Ausstoß an vierterStelle in der Welt stehen würde. Digitale Objekte effizienter und ökologischnachhaltiger zu gestalten bedeutet, einen Beitrag zum Kampf gegen denKlimawandel zu leisten. Fußball und Sport können dazu beitragen und mit gutemBeispiel vorangehen.Karma Metrix ist die erste von Top-Marken gewählte digitaleNachhaltigkeitslösung, die die Umweltauswirkungen einer Website misst,vergleicht und verbessert. Die Messung erfolgt durch einen innovativenAlgorithmus (zum Patent angemeldet), der mehrere "On-Page"-Elemente der Webseiteberücksichtigt, die sich auf die Energieeffizienz auswirken. Jede analysierteSeite wird mit einer Benchmark verglichen. Schließlich erfolgt die Verbesserungdurch die Ermittlung von Energieeffizienzbereichen auf Seiten- und Site-Ebene.*Methodik: Die Messung wurde mit dem Tool Karmametrix.com auf den Homepages derVerbände der Mannschaften durchgeführt, die Zugang zur Endphase derWeltmeisterschaft hatten. Die Messung wurde zwischen dem 1. und 4. November 2022durchgeführt, wobei von 120.000 Aufrufen pro Jahr ausgegangen wurde. Diegemessenen Emissionen können im Laufe der Zeit aufgrund verschiedener Faktorenwie Gerät und Browser variieren. Aus technischen Gründen, die mit den Webseitszusammenhängen, war es nicht möglich, die Messung auf den Websites der Verbändevon Mexiko, Uruguay und Südkorea durchzuführen.