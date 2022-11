07.11.2022 -

Der starke Zinsanstieg hat seit Jahresanfang auch bei EUR-Unternehmensanleihen zu starken Kursverlusten geführt. Das eröffnet neue Chancen: Während kurz laufende EUR-Unternehmensanleihen der Bonität Investment Grade im Vergleich mit den anderen Laufzeitensegmenten die tiefste absolute Rendite ausweisen, überzeugen sie mit dem besten Risiko-Ertrags-Profil. Zudem erzielen sie im langfristigen Vergleich risikoadjustiert die beste Wertentwicklung. Angesichts der weiter abkühlenden Weltwirtschaft stellen die aktuellen Renditeniveaus bei kurz laufenden EUR-Unternehmensanleihen historisch betrachtet eine sehr gute Einstiegschance dar.

Das laufende Jahr hat nahezu in allen Anleihenmärkten tiefe Bremsspuren hinterlassen. Der starke Anstieg der risikolosen Zinsen und der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen führte insbesondere bei den unterschiedlichen Laufzeitensegmenten zu sehr unterschiedlichen Gesamterträgen. Während der Gesamtmarkt für Unternehmensanleihen (gemessen am »ICE BofA Euro Non-Financial Index«) von Jahresanfang bis Ende Oktober eine Gesamtperformance von -16,0% auswies, erzielte das Segment mit den kürzesten Laufzeiten bei Unternehmensanleihen (gemessen am »ICE BofA 1–3 Jahre Euro Non-Financial Index«) aufgrund der deutlich tieferen Duration ein geringeres Minus von nur -6,0%. Dabei haben sich die Risikoprämien beider Indizes seit Jahresanfang um 108 Basispunkte ausgeweitet, weshalb der enorme Unterschied primär aus dem exorbitanten Anstieg der risikolosen Zinsen beziehungsweise aus der durchschnittlich 3,3 Jahre längeren Modified Duration des Gesamtmarktes resultiert.

Vor dem Hintergrund des neuen Zinsregimes mit Renditen im Markt für Unternehmensanleihen, die man zuletzt im Jahr 2009 sehen konnte, gewinnen insbesondere die kürzeren Laufzeitensegmente wieder an Attraktivität ...





Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Sehr gute Einstiegschance bei kurz laufenden EUR-Unternehmensanleihen" mit vielen informativen Grafiken.