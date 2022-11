Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Nachfrage nach Panzern, Waffen und Munition in die Höhe schießen lassen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, hat der Rüstungskonzern Rheinmetall beschlossen, den spanischen Munitionsproduzenten Expal Systems für 1,2 Milliarden Euro zu übernehmen. Die aus Synergiesicht sinnvolle Übernahme sei zwar kein Schnäppchen, sagt Analyst Christian Cohrs von der Warburg Research. Dennoch hat der Marktexperte die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy", mit einem Kursziel von 211 Euro belassen.



Seinem Beispiel folgt die Mehrheit der Analysten nach Ankündigung des Deals. So belässt George McWhirter, von der Privatbank Berenberg, die Einstufung auf "Buy", mit einem Kursziel von 220 Euro. Seiner Meinung nach passe Expal gut zu Rheinmetall und sorge für Produktionskapazitäten rechtzeitig vor einer voraussichtlich steigenden Nachfrage. Das sehen Anleger wohl ähnlich. Die Rheinmetall Aktie stieg am Montag im Xetra Handel um 6,72 Prozent auf 176,20 Euro, und auch am heutigen Handelstag legen die Papiere weiter zu.

JPMorgan-Analyst David Perry prognostiziert, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall seinen Gewinn je Aktie durch den Kauf von Expal Systems um mindestens fünf Prozent erhöhen werde. Ein Closing der Übernahme soll bis zum Sommer 2023 erfolgen, nachdem die kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Prüfungen erfolgt sind.



Da die Produktangebote beider Unternehmen sich ergänzen, stärkt die Akquisition das Angebot von Rheinmetall, insbesondere im stark wachsenden Marktsegment der Artillerie- und Mörsermunition sowie der Mörserwaffen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.



Gegenüber dem Handelsblatt sagte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger, das Expal pro Jahr 250.000 bis 300.000 Artilleriegranaten herstellen könne. Rheinmetall selbst komme auf eine Kapazität von rund 80.000. Ziel sei es, den Jahresumsatz von Expal System von derzeit rund 400 Millionen Euro auf bis zu 700 Millionen Euro zu erhöhen. Die Werke seien modern und hochautomatisiert.

Die Rheinmetall Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 180,9EUR an der Börse Tradegate.

lif für die wallstreet:online Zentralredaktion