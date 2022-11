Studie warnt Fachkräftemangel wird sich weiter verschärfen / Drastische HR-Einsparungen wären durch ein internes Skill Management möglich

Graz/Österreich (ots) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird immer prekärer - es

mangelt an qualifizierten Fachkräften. Das bestätigen auch 73 Prozent von 250

befragten Unternehmen unterschiedlichster Branchen in der Dach-Region: Der

Mangel wird sich weiter verschärfen, so die Zahlen des "Industriereport

Fachkräftemangel 2022". 72 Prozent der Firmen schaffen deswegen nur eine

begrenzte Zahl an Projekten - und müssen alles darüber hinaus ablehnen. "Viele

Arbeitgeber haben sich dazu verleiten lassen, über die Jagd nach externen

Fachkräften die internen Mitarbeiterressourcen zu übersehen. Statt die einzelnen

Skills zu kennen und auch gezielt für Inhouse-Fortbildungen zu nutzen,

konzentrieren sich die HR-Abteilungen nur nach außen", erklärt

Studien-Herausgeber Markus Skergeth und Geschäftsführer von Skilltree. Sein

Unternehmen setzt an diesem Problem an und hilft Arbeitgebern und Arbeitnehmern,

Skills kennenzulernen und mit Aufgaben und Projekten zu matchen. So lässt sich

der Fachkräftemangel schnell lindern - denn bis zu 30 Prozent der fehlenden

Skills sind bereits im Unternehmen vorhanden, ohne das es bei den Entscheidern

bekannt ist.



Frühere Jobs: Unbekannt