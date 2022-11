Beech IT Krisen als Chance zur Einstellung von IT-Spezialisten nutzen

Venlo/Niederlande (ots) - Edward Lenssen rät Unternehmen, Softwarespezialisten

aus Betrieben, die unter der Energiekrise leiden, sowie aus der Ukraine zu

übernehmen



Unternehmen, die es sich leisten können, sollten die derzeitigen Krisen nutzen,

um Softwarespezialisten für sich zu gewinnen, rät Edward Lenssen, CEO der

niederländischen Software-Entwicklungsfirma Beech IT. Er verweist exemplarisch

auf Industriebetriebe, die angesichts der Energiekrise kürzertreten müssen oder

gar vor dem Aus stehen, und daher Beschäftigte freisetzen. "Das stellt für

solvente Unternehmen eine gute Gelegenheit dar, gestandene Programmierer

abzuwerben", meint Lenssen. Ähnliche Möglichkeiten eröffnet der Krieg in der

Ukraine, erklärt der Beech-Chef. Er sagt nüchtern: "In der Ukraine arbeiteten

beinahe 300.000 IT-Fachkräfte. Mehr als 200.000 Softwarespezialisten halten sich

nach wie vor in dem Land auf. Ein immer größerer Teil dürfte jedoch einer

Anstellung in einem anderen Land offen gegenüberstehen. In dieser Situation

liegt für einstellungswillige Unternehmen in Westeuropa eine große Chance, ihre

betrieblichen Programmierkapazitäten zu erweitern."